MEC abre consulta on-line para saber opinião sobre aulas na pandemia

Questionário deve apontar a percepção de alunos e professores sobre a nova rotina de aulas

Para ouvir a opinião de alunos e professores sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais durante a pandemia de Covid-19, o Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), vai disponibilizar um questionário on-line.

No documento, alunos e professores de todas as instituições de ensino superior das redes pública e privada que estavam matriculados ou lecionaram no primeiro semestre deste ano, em cursos presenciais, poderão contar suas experiências com as aulas durante a pandemia.

De acordo com o MEC, o questionário contém formulário específico para cada grupo: um para as instituições de ensino, que visa checar a adesão às aulas remotas e dados sobre evasão escolar; outro para os professores e um somente para os alunos. No caso desses dois últimos públicos, o questionário tem perguntas a respeito da suspensão das aulas e da oferta de ferramentas adequadas para as aulas em meios digitais.

Com as respostas, espera-se entender a percepção dos alunos e professores sobre a nova rotina de aulas e estudos, além de obter informações sobre as ferramentas e tecnologias utilizadas nas aulas transmitidas por vídeo.

Os questionários serão enviados por e-mail cadastrado junto à instituição de ensino, a partir das 14h desta quarta-feira (15), e deve ser respondido até 31 de julho, excetuando-se as instituições de ensino superior credenciadas pelo MEC que já responderam ao questionário.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil