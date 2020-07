Homem tem casa invadida por criminosos e acaba sendo baleado, no dia do seu aniversário

O que seria um dia de comemoração, quase terminou em uma tragédia na Capital. Fagner Feitosa de Souza, de 29 anos, foi ferido com um tiro no peito, no dia do seu aniversário, no final da tarde desta quarta-feira (15) dentro de sua residência localizada na rua Eldorado, no bairro Bahia Velha, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Fagner estava em casa comemorando o seu aniversário com alguns amigos quando, dois homens não identificados, supostos membros de uma facção chegaram em uma foto modelo Fazer, de cor azul, pararam e, o garupa, invadiu a residência na tentativa de executar a tiros o seu irmão, um presidiário monitorado por tornozeleira. O criminoso efetuou sete tiros em direção das pessoas que se encontravam no local e um dos disparos atingiu Fagner no peito. Após a ação os faccionários fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e conduziu o ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as características da moto e dos autores do crime e, em seguida, fez ronda na região em busca, mas ninguém foi encontrado. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo informações de familiares, Fagner não tem envolvido com organização criminosa e foi baleado no lugar do irmão.