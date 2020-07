Gaviões viraram samurais: “as placas tectônicas da política acreana se movem em Brasília”

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) disse nesta quarta-feira (15) que “samurais” da política acreana estão entregando a cabeça de pré-candidatos a prefeito no Estado do Acre, notadamente na capital.

“Os falcões do governo, vestidos de samurais, trocaram o código 68 pelo 61 e vimos um milagre. O MDB conseguiu com que um inquieto como o governador ficasse quatro horas e meia em uma reunião”, disse. “As placas tectônicas da política acreana se movem em Brasília”, completou o parlamentar.

O PP também fez reunião com “samurais” e o questionamento do deputado do PCdoB é qual cardápio de cabeças será servido nas próximas horas ou dias — se Socorro Neri ou Tião Bocalom.

A previsão é que a degola, o corte de cabeças prossigam pelas próximas duas semanas. “Nunca viu tanta colheita de cabeças num período tão curto das disputas eleitorais do Acre”, comentou Magalhães.

“Espero, deputado Gerlen que samurais e gaviões não invadam o Iaco nem o Purus”, brincou.

O deputado Gerlen Diniz (Progressistas) respondeu, afirmando que há tempo para tudo — mas condenou a falta de ética em muitos casos. “A palavra tem de ser cumprida”, disse Gerlen Diniz. Mas não houve pressão, de parte do governador, para que candidaturas fossem retiradas. Diniz se referia ao caso de Luziel Carvalho no PP.

Diniz alerta que quem fazia pressão era a Frente Popular e que agora Rio Branco poderá ter uma pluralidade de candidaturas. “Isso é democracia”.