Galvez contrata atacante de 27 anos com passagem pela base do Palmeiras

O Galvez, campeão do primeiro turno do campeonato estadual, continua se reforçando em busca do título acreano, mesmo o campeonato ainda não tendo data certa para retomar, como também para disputa do Campeonato Brasileiro da Série E. A competição começa no início de setembro, de acordo com a CBF.

A nova aquisição do Galvez é o atacante Euder, de 27 anos, conhecido como Índio. Natural de Santos, interior de São Paulo, o jogador tem passagem pelas categorias de base do Palmeiras e já defendeu a Portuguesa Santista-SP, Marília-SP, Real Ariquemes, Rio Claro-SP, Rio Verde-GO, Rondoniense-RO e Santa Helena-GO. Seu último clube foi o Porto Velho, que disputa o campeonato rondoniense.

A diretoria do Galvez deve continuar se reforçando e pode anunciar novas aquisições nos próximos dias.

Com informações do blog do Chico Pontes (http://blogdochicopontes.com.br/).