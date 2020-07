Epitaciolândia e Quinari tem menor índice de alta da Covid-19

Ao menos duas cidades do Acre possuem um número inferior de altas médicas a pacientes diagnosticados com Covid-19, em comparação às demais cidades do estado com casos confirmados da doença. Epitaciolândia tem atualmente 244 confirmações positivas para coronavírus. Deste total, apenas 30 pessoas receberam alta até essa terça-feira (14). Senador Guiomard, por sua vez, possui 282 casos confirmados e 23 altas médicas.

Os dados são do último boletim epidemiológico liberado pela secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Epitaciolândia soma, ainda, 7 óbitos em decorrência do vírus, ficando com uma taxa de letalidade pela doença de 2,9%. Senador Guiomard também acumula 7 mortes por complicações da doença, com uma taxa de letalidade de 2,5%.

A capital do Acre, Rio Branco está com 8.113 casos positivos. Destes, 4.092 pessoas receberam alta e estão livres do vírus. Jordão aparece como a única cidade sem casos da doença no momento, uma vez que das 57 confirmações, 56 receberam alta e um paciente faleceu. Plácido de Castro tem 330 casos positivos e 85 altas médicas. Deste número, 6 pessoas morreram. O município está com uma taxa de letalidade de 1,8%.

O Acre atingiu 16.479 casos confirmados de Covid-19 nessa terça. Das mais de 38 mil pessoas que fizeram exames para detectar a doença, 22.057 testes deram resultado negativo para Covid-19. Até agora, 9.395 pacientes receberam alta em todo o estado. E chegou a 439 o total de óbitos decorrentes do vírus. Cerca de 146 exames ainda estão em análise no laboratório Charles Mérieux.