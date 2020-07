Em Xapuri, PSB define chapa proporcional e diz que seguirá junto com PT para reeleição

Em reunião realizada no começo desta semana, o Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Xapuri definiu a chapa proporcional para a disputa das eleições municipais deste ano e anunciou que seguirá juntamente com o Partido dos Trabalhadores (PT) na busca pela reeleição do atual prefeito Ubiracy Vasconcelos.

A direção da sigla informou que o grupo de pré-candidatos à Câmara Municipal possui nomes que mesclam experiência e juventude, além de reunir participantes de diversos segmentos da vida social, esportiva e cultural do município. São 9 homens e 5 mulheres, atingindo uma cota de quase 35% de candidaturas femininas – 30% é a cota mínima estabelecida em lei.

Prossegue, no entanto, a indefinição sobre o nome que será indicado pelo partido para compor a chapa majoritária com os petistas. A atual vice-prefeita, Maria Auxiliadora, esposa do deputado estadual Manoel Moraes, é a preferida pelo PSB para continuar na posição, mas alegando problemas de ordem pessoal e familiar ela descarta a possibilidade de concorrer novamente.

Caso se confirme a declinação de Maria Auxiliadora, restarão duas alternativas ao partido: o advogado Maxsuel Maia e o ex-vereador Eriberto Mota, que já foi vice-prefeito no primeiro mandato de Ubiracy Vasconcelos (2009-2012). Wágner Menezes, presidente do diretório municipal, optou por não se desincompatibilizar do cargo de secretário municipal de Saúde e não pode mais ser candidato.

Entre as duas opções restantes, não há um sinal claro de predileção por parte da cúpula partidária em Xapuri. Questionado a respeito do assunto, o dirigente municipal Wágner Menezes afirmou que as discussões a respeito da definição prosseguirão e que o resultado delas será uma decisão pautada no debate democrático e na convicção de que o melhor caminho será escolhido.

“O mais importante nesse momento é a consolidação da chapa proporcional e certeza de que o partido se manterá ocupando o seu lugar na aliança que construiu a atual administração. A definição do nome que comporá com o prefeito Bira Vasconcelos ainda está em aberto e sairá no momento oportuno a partir do consenso que será encontrado nas futuras reuniões”, completou.

Fontes no partido ouvidas pelo ac24horas apontam para três situações, todas relacionadas aos nomes que o PSB tem disponíveis, mas sob conjecturas distintas, que podem ser decisivas para a definição do nome que disputará o cargo de vice-prefeito na chapa da esquerda que, além de petistas e socialistas, deverá contar também com PCdoB e PDT.

Primeiro, ainda se trabalha no partido com a possibilidade de Maria Auxiliadora reconsiderar a decisão de não ser candidata. Depois, há uma corrente que vê em Maxsuel Maia um nome mais favorável para o atual momento político. E, por último, o pensamento de que a saída do ex-vereador da Eriberto Mota da condição de pré-candidato à câmara para a de vice-prefeito enfraqueceria a chapa proporcional.

Eriberto Mota é tido no PSB como um dos nomes mais fortes na composição da chapa para vereador, fato que é notório pela sua história na política local, além de ser oriundo de uma das famílias mais tradicionais do município. Abrir mão de sua candidatura à câmara significaria prejuízo certo para a legenda quanto ao coeficiente eleitoral. Em razão disso, há a tendência de que o partido opte pela sua manutenção na chapa proporcional.

O jovem advogado Maxsuel Maia é uma das novas promessas da política de Xapuri, cidade onde nasceu, mas de onde cedo saiu para estudar. Formou-se em História na Ufac e em Direito na antiga FAAO, hoje U:Verse, e voltou para o município onde instalou seu escritório de advocacia. A indicação do seu nome como candidato a vice-prefeito na chapa da situação é a que aparece como mais provável de ser confirmada até o dia 16 de setembro.

Em tempo, o prefeito Ubiracy Vasconcelos já declarou mais de uma vez que o seu candidato a vice é do PSB, afastando especulações de que estaria à procura de um nome fora da aliança que o seu partido mantém na atual gestão municipal. Ele disse recentemente que “em política se conversa com muita gente, mas o nome para compor a chapa só não sai do partido aliado se o PSB não quiser ou se não tiver nome para apresentar”.