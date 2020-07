“Darei tudo de mim”, diz Bocalom ao lado de Mailza e Gladson

Em uma foto ao lado do governador Gladson Cameli e da senadora Mailza Gomes, ambos do Progressistas, o pré-candidato à prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom, usou o seu Facebook na manhã desta quarta-feira, 15, para agradecer o apoio do governador e da direção do partido.

“Darei tudo de mim! Continuarei como soldado no front de batalha! A vitória virá com a confiança de nosso querido povo rio-branquense e as bênçãos do nosso querido Deus!”, afirmou.

Mais cedo, a senadora Mailza Gomes informou ao jornalista Luis Carlos Moreira Jorge, “Crica”, que uma reunião entre Gladson Cameli, Tião Bocalom, o ex-prefeito James Gomes e a senadora Mailza, em Brasília, definiu de vez que o candidato do Progressistas para a prefeitura de Rio Branco será Tião Bocalom.

“Estamos felizes que tudo tenha chegado a um consenso, e o Gladson vai apoiar o candidato do partido dele”, destacou a senadora.