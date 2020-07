Base do governo barra pedido de informações sobre nomeação de 176 comissionados da Sesacre

Por 10 votos contra e 6 favoráveis, a base do governo na Assembleia Legislativa derrubou o requerimento de autoria do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) que pedia informações da Secretaria de Saúde sobre 176 nomeações.

No documento, o parlamentar pedia informações a partir do dia 17 de março ao dia 14 de julho, compreendendo o período do decreto de calamidade pública referente à Covid-19, contendo o nome completo do servidor temporário, unidade/setor de lotação, a função que desempenha e a remuneração salarial.

“Além disso, as 176 nomeações contidas no Diário Oficial do Estado, conforme relatório anexo, foram publicadas “em substituição”, no entanto, o quantitativo de exonerações é substancialmente inferior, alcançando o número de 67”, argumentou o deputado, que teve seu pedido negado.

Magalhães argumentou ainda que “se está tudo certo porque a base tenta esconder. Isso abre brecha para pensarmos que existe algo errado”, questionou o deputado.