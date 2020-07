Acre registra 10 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e totaliza 446 vítimas

De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) foram registrados no estado 193 novos casos de pessoas infectadas com a pandemia do novo coronavírus nas últimas 24 horas. Com isso, o número total de acreanos com a doença passa de 16.479 para 16.672.

A Sesacre também confirma 10 novas mortes provocadas pela doença. O número de óbitos salta agora de 436 para 446. As mortes confirmadas nesta quarta são de 5 pessoas do sexo masculino e 5 do sexo feminino, com idades entre 45 e 80 anos. Destes, 5 são de Rio Branco, 1 de Porto Acre, 3 de Cruzeiro do Sul e 1 de Mâncio Lima.

Mais informações sobre os óbitos e outros dados serão divulgados no boletim completo, a partir das 16 horas. O Estado irá divulgar na próxima semana a situação por município e por região em meio à epidemia provocada pelo vírus. Após Cruzeiro do Sul ser reclassificada para a faixa laranja e sair da situação de maior emergência, a expectativa fica por contas das demais cidades, especialmente a capital, Rio Branco, que ainda se encontra na faixa vermelha, com mais de 8 mil casos confirmados.