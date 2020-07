A madrasta e o bebê chorão!

No capítulo de hoje da novela “Nanicos em Chama”. A madrasta Solidariedade resolveu punir o bebê chorão, Luziel Carvalho, por suas travessuras na sede do partido quando fez um verdadeiro desabafo nas redes sociais comovendo os telespectadores que se encontram em isolamento social assistindo a novela. Na cena seguinte à comissão de ética do partido resolveu punir seu filho ilustre cassando seus direitos partidários (só a Justiça cassa direitos políticos). Além de não poder mais ser pré-candidato a prefeito, Luziel terá que se submeter a humilhante e degradante situação de cidadão infrator partidário. Solidariedade não sabe mais o que fazer com os escândalos de bebê chorão, já que seus gritos são ouvidos na cidade toda compadecendo os telespectadores que prometem votar nele se a Solidariedade abrir mão da vaquinha Salomé. Acontece que os outros irmãos de Luziel que bebem leite da Salomé não querem largar a teta sob hipótese alguma. Luziel, enjeitado pela Solidariedade, foi separado da Salomé onde mamou durante um tempo. Só lhe resta berrar para o mundo inteiro ouvir seu lamento. Uma verdadeira injustiça com a democracia! (Snif! Snif! Sinif…)

(Fim do Capítulo)

“Bonitinha, mas ordinária”. (Nelson Rodrigues)

. Em Brasília, sob a coordenação do relator do Orçamento da União, senador Márcio Bittar, o MDB se reuniu com o governador Gladson Cameli (PROGRESISTA) para selar a paz de uma vez por todas.

. Outra série a ser acompanhada capítulo por capítulo!

. A melhor maneira de combater o coronavírus é não contrair o coronavírus!

. Simples assim!

. Se a cloroquina, ivermectina, Anita e similares combatessem a C-19 não estaria morrendo tanta gente no mundo.

. É que as pessoas precisam acreditar em alguma coisa, é melhor continuar acreditando em Deus e se manter distante, usar álcool em gel, sabão, muita água e máscaras.

. Perguntei ao prefeito Ilderlei Cordeiro:

. O senhor será candidato a prefeito?

. Ele respondeu:

. Cruzeiro do Sul produzirá o melhor chocolate de toda a Região Norte!

. Em Brasiléia não se pode riscar um fósforo que a política explode!

. Antecipação da eleição para a direção da Assembleia Legislativa confirma o velho ditado: “O seguro morreu de velho”.

. Todo acordo político já vem com prazo de validade!

. Nunca entre no meio de uma briga entre políticos e partidos, eles se entendem rapidamente e você acaba sobrando.

. Um prefeito nunca deve ser reeleito com uma margem muito grande de votos, a diferença tem que ser sempre a mínima, dois votos seria o ideal!

. Por que?

. É óbvio demais!

. A PF se preparando para a próxima!

