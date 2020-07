Vereador cobra prefeitura sobre adiamento de pagamento do IPTU de bares e restaurantes

O vereador Rodrigo Forneck (PT) em sessão online desta terça-feira, 14, cobrou novamente uma posição da prefeitura de Rio Branco sobre a indicação de adiamento do pagamento do IPTU [Imposto Predial e Territorial Urbano] de bares e restaurantes, por 60 dias após o fim do decreto de calamidade pública.

Forneck entrou com a indicação no último dia 30 de junho. O objetivo é assegurar aos empresários um prazo maior para possam quitar a dívida, tendo em vista que os estabelecimento se encontram fechados devido às medidas de isolamento social da pandemia da Covid-19.

“Solicito mais uma vez uma resposta sobre a indicação de adiamento do pagamento do IPTU de bares e restaurantes, em Rio Branco. Já se passaram duas semanas e até agora não tive uma posição da prefeitura”, pontuou.