Médica é acusada de recusar transferência de paciente para a UTI Covid-19 no Santa Juliana

O Sindicato dos Condutores de Ambulância do Estado do Acre (SINDCONAM), juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (SINTESAC), divulgaram uma nota dura contra a postura da médica Márcia Vasconcelos, intensivista na UTI do Hospital Santa Juliana (HSJ).

De acordo com a nota de repúdio, a profissional teria sido desarrazoada, inoportuna, agressiva, negligente, antiética e desrespeitosa com a equipe e paciente da Unidade de Suporte Avançado – USA COVID 19 do Serviço Móvel de Urgência – SAMU.

Tudo teria acontecido por causa da negativa da médica em receber um paciente regulado da UPA do 2 Distrito para a UTI do Hospital Santa Juliana. De acordo com a nota, o paciente estava regulado e autorizado pelo médico que antecedeu Márcia Vasconcelos. Como ela não tinha conhecimento, teria, segundo os sindicatos mantido a equipe e o paciente em maca de transporte, com oxigênio e baterias limitadas por diversos minutos, até conseguisse contato com o médico a tinha antecedido, expondo o paciente a condicionantes que certamente poderiam ter agravado seu quadro.

A nota diz ainda que a médica foi arrogante e imperiosa com desequilíbrio emocional não compatível para sua função e ainda teria ofendido o motorista da ambulância.

O ac24horas procurou Márcia Vasconcelos e o Hospital Santa Juliana. Tanto a médica, quanto a unidade de saúde, informaram que estão avaliando a situação para se posicionarem.

Leia a nota dos sindicatos:

NOTA DE REPÚDIO

O Sindicato dos Condutores de Ambulância do Estado do Acre – SINDCONAM, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre – SINTESAC, vem a público REPUDIAR a postura desarrazoada, inoportuna, agressiva, negligente, antiética e desrespeitosa da MÉDICA intensivista da Unidade de Tratamento Intensivo – UTI do Hospital Santa Juliana – HSJ, Márcia Vasconcelos, com a equipe e paciente da Unidade de Suporte Avançado – USA COVID 19 do Serviço Móvel de Urgência – SAMU.

Na tarde do dia 13 de julho do corrente, por volta das 14h00min a equipe da USA – COVID 19, realizou a transferência de um paciente previamente regulado da UPA do 2 Distrito para a UTI do Hospital Santa Juliana – HSJ, chegando na unidade de destino a médica Márcia Vasconcelos, recusou-se a receber o paciente, relatando não saber do caso, afirmando que o mesmo não foi regulado, mesmo tendo sido previamente regulado e autorizado a transferência pelo médico que a antecedeu. Não satisfeita com a situação a mesma manteve a equipe e o paciente em maca de transporte, com oxigênio e baterias limitadas por diversos minutos, até conseguisse contato com o médico a tinha antecedido, expondo o paciente a condicionantes que certamente poderiam ter agravado seu quadro. Com uma postura arrogante e imperiosa com desequilíbrio emocional não compatível para sua função, a mesma , questionou a conduta do médico regulador, agrediu a equipe com palavras de baixo calão, chamando o condutor Ayache de “condutorzinho” o expulsando do setor.

Diante dos fatos apresentados as estas entidades sindicais, cientes dos direitos e deveres dos trabalhadores em saúde, de seus representados e dos pacientes, nós REPUDIAMOS a postura da mesma, não só pela agressões a membros da equipe, mas pelo desrespeito a figura humana do paciente, ao tempo em que lamentamos ainda existirem profissionais cuja prepotência e arrogância mancham a imagem de uma profissão tão nobre e essencial a humanidade.

Solidarizamos-nos com o paciente e com os profissionais agredidos e cientes que não há qualquer grau de subordinação entre a equipe multiprofissional e que não é mais tolerável nos tempos atuais, atos e posturas arcaicas e ignóbeis, estaremos dispondo todo o suporte jurídico aos mesmos, param que possam proceder as devidas representações cíveis, éticas e administrativas.

Rio Branco/AC 14 de julho de 2020.

José Augusto Ayache

Presidente SINDICONAM

Jean Marcos Lunier

Presidente em exercício SINTESAC