“Se a reabertura for feita de qualquer jeito, o pagamento será com mais mortes”, diz vereador

O vereador e médico infectologista, Eduardo Farias (PCdoB), afirmou em sessão online desta terça-feira, 14, que se a reabertura do comércio for feita de forma equivocada e com a taxa atual de ocupação das UTIs de hoje “o pagamento será com o aumento das mortes”.

Para o parlamentar é possível que o Acre viva a experiência do “boomerang” em relação ao vírus.

“Já ultrapassamos 16 mil e já vamos para mais de 450 mortes. Se a gente conseguir fazer o esforço de tirar Rio Branco da faixa vermelha, a gente vai conseguir começar as atividades econômicas com segurança. Sem aquele efeito sanfona”, afirmou.

O parlamentar afirmou que é necessário firmeza da prefeitura e do governo. Segundo ele, muitos secretários já tem pedido a volta dos servidores a rotina de trabalho sem necessidade.

“O governo e a prefeitura no sentido das próprias secretarias cumprirem isso e também dá fiscalização maior na contenção. E vai também da consciência de quem tá muito ansioso para reabrir, coberto de razão! Mas se a gente fizer isso de forma equivocada, o pagamento será maior, com mortes”, declarou o parlamentar.