Prefeitura revitaliza e implanta novas sinalizações de trânsito em vários pontos da Capital

A Prefeitura de Rio Branco através da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito está substituindo a sinalização provisória de pinos por sinalização permanente, no local de desmoronamento na Boulevard Augusto Monteiro, nas proximidades do Mercado Público do bairro 15.

A Superintendente do órgão, Sawana Carvalho, explicou que a RBTrans também está utilizando tábuas na sinalizando permanente com madeira, proporcionando, desta forma, maior visibilidade ao motorista e ao pedestre e, consequentemente, mais segurança ao trafegar pelo local próximo ao desmoronamento.

“Com a sinalização permanente estamos ordenando o fluxo de veículos e orientando a população, de modo que visualizem ainda distante e rapidamente, ficando cientes que nesse local houve um deslizamento da rua e possam adotar um comportamento mais seguro no trânsito”, frisou Sawana.

A RBTrans também vem trabalhando na revitalização da sinalização de trânsito. Hoje, 14, a equipe esteve na Avenida Brasil, que fica no centro de Rio Branco. No local foi realizado serviço de pintura e posteriormente placas de sinalização serão fixadas ao longo da avenida.



A superintendente do órgão disse que também estão trabalhando na sinalização da estrada do Quixadá. “Estamos sinalizando a rotatória que fica na entrada da estrada do Quixadá e implantando nas duas pontes as tachas de sinalização. Na rotatória foram colocados alguns segregadores, deixando bem definido o diâmetro dela”, relatou Carvalho.

“Sabemos que a sinalização de trânsito é de suma importância para a organização da cidade, pois garante a circulação ordenada de veículos e pedestres, trazendo mais segurança para quem vai utilizar as vias”, destacou Sawana.