Prefeitura de Rio Branco previne exploração sexual de crianças e adolescentes venezuelanas

Órgãos ligados à prefeitura de Rio Branco identificaram um aumento na presença de venezuelanos na capital acreana, mesmo em meio à pandemia da Covid-19. Além disso, as equipes também verificaram a necessidade de atuar na prevenção de exploração sexual de crianças e adolescentes imigrantes. Por isso, o município decidiu intensificar as ações do Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas) para identificar as demandas e encaminhá-las aos serviços socioassistenciais e demais políticas públicas.

O crescente número de imigrantes venezuelanos na cidade é motivado pela fuga da crise no país vizinho ao Brasil. Ao chegarem ao Acre, utilizam espaços públicos para garantir o sustento. Alguns recusam se instalar em abrigos fornecidos pelo poder público. O trabalho da prefeitura consiste numa aproximação, escuta qualificada e construção de vínculo de confiança com os imigrantes.

“Neste primeiro momento, as equipes realizam a busca ativa dos imigrantes nas vias públicas. A identificação ocorre em ruas, praças, parques, locais de intensa circulação de pessoas e existência de comércio, terminais de ônibus, prédios abandonados e semáforos”, afirmou a prefeitura nesta terça-feira, 14, por meio de seu portal oficial.

Após serem atendidos, os imigrantes passam por uma equipe especializada de psicólogos e assistentes sociais, que repassa as demandas e dá os encaminhamentos aos serviços ofertados pelo poder público. Por aqui, o que mais se identifica, segundo a prefeitura, são carência alimentar, ocorrência de trabalho infantil.

“Intensificamos as abordagens visando protegê-los da violação de direitos para que sigam a vida com dignidade. Além das demandas socioassistenciais, a equipe também leva orientações sobre as leis brasileiras, principalmente no que se refere aos cuidados e direitos das crianças e adolescentes”, garante Silvia Aleticia, Gerente do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Sasdh).

As famílias de imigrantes que fixaram residência no município e enfrentam a vulnerabilidade social, já estão acessando os serviços da rede socioassistencial, inseridas no cadastro único e recebendo o auxílio emergencial ou o Bolsa Família. A prefeitura disponibiliza o contato do plantão do Seas para denúncias de violação de direitos, exploração sexual e trabalho infantil pelo telefone 9 9984-5399. O Serviço de Abordagem Especializado é realizado pelas equipes do Centro Especializado para População em Situação de Rua – Centro Pop e está localizado na Travessa Ponta Porã nº 55, bairro Capoeira.