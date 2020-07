Obra na Escola de Gastronomia chega à fase final e deve ser reinaugurada em agosto

Uma nova inspeção técnica realizada pelo governo do Acre na obra da Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício nesta terça-feira, 14, concluiu que a unidade, que faz parte do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), está na fase final e já se prepara para a reinauguração.

Segundo o governo, a Escola, localizada bairro Cidade do Povo, será usada para qualificar profissionalmente jovens e adultos que precisam de uma fonte de emprego e renda. A previsão é que até início de agosto as obras sejam concluídas para reinauguração.

A escola conta com laboratórios de cozinha, panificação e confeitarias, além de laboratórios de hotelaria, bar e restaurante. O Estado pretende atender mais de 2 mil pessoas com cursos técnicos e profissionalizantes no local.