Infectados por Covid-19 no Acre chegam a 16.479 e número de mortes sobe para 436

Depois de apresentar apenas 70 novos casos da Covid-19 ontem, a expectativa de diminuição não se confirmou nesta terça, 14. O boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde ao meio dia, revela que 219 pessoas foram infectadas nas últimas 24 horas. Agora, o número total de infectados subiu para 16.479.

A Sesacre confirma também que mais 6 mortes foram provocadas pela doença. São 2 pessoas do sexo masculino e 4 do sexo feminino, com idades entre 38 e 82 anos. Destes, 4 são de Rio Branco, 1 de Brasileia e 1 de Epitaciolândia. O total de vítimas fatais no Acre chega a 436 pessoas.