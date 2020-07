Grave acidente entre dois caminhões deixa três pessoas feridas na BR-364

Um grave acidente envolvendo dois caminhões, entre eles, um da empresa Ecam Engenharia, deixou três pessoas feridas na tarde desta terça-feira (14) no km 112, após o posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-364, em Rio Branco.

De acordo com informações de uma das vítimas, o condutor do caminhão de cor branca, da Ecam Engenharia, trafegava no sentido Rio Branco-Porto Velho, quando, inesperadamente o condutor de um carro que trafegava na sua frente, freou bruscamente. O caminhoneiro foi obrigado a frear e ao perceber que iria bater no veículo, jogou o caminhão na contra-mão e colidiu com um outro caminhão de cor branca, que trafegava no sentido Porto Velho-Rio Branco. Com impacto, os dois caminhões caíram em uma ribanceira às margens da BR-364. O motorista identificado como Jesus ficou preso as ferragens na cabine e o condutor do caminhão da Ecam Engenharia, identificado como Marcelo e seu ajudante, sofreram apenas escoriações.

RELACIONADAS

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros esteve no local e após 1h conseguiu resgatar Jesus da cabine do caminhão.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e conduziu as vítimas ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou a área para os trabalhos da perícia técnica e ajudou no trânsito dos veículos.