Governador manifesta pesar pela morte de Dona Iaiá, ícone da Igreja Católica no Juruá

O governador Gladson Cameli manifestou pesar publicamente pelo falecimento da cruzeirense Josefa Vilanova Rodrigues Ponce, aos 82 anos, a dona Iaiá, que morreu decorrência de sequelas de um AVC, ocorrido no Pronto-Socorro de Rio Branco, nessa segunda-feira, 13.

“Sempre mostrou-se uma pessoa acolhedora, fraterna e disponível para a prática do amor ao próximo. De família cruzeirense tradicional e dedicada à religião, Dona Iaiá era uma mulher ativa e sempre presente nas atividades da Igreja Católica, com devoção especial ao novenário em honra da Padroeira de Cruzeiro do Sul, Nossa Senhora da Glória”, escreveu Cameli.

O corpo será velado no Salão Paroquial da Catedral de Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul. O sepultamento está previsto para esta terça-feira, 14. “Que Deus, em seu infinito amor e misericórdia, console os corações de filhos, netos, bisnetos, demais familiares e amigos neste momento de dor e tristeza”, concluiu o governador.