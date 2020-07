Gerlen rebate Edvaldo e diz que nomeações “são carreadas” para enfrentar Covid-19 no Acre

O líder do governo na Aleac, deputado Gerlen Diniz (Progressistas), rebateu o colega Edvaldo Magalhães que questionou nomeações na área da saúde. A maioria, segundo Diniz, estão sendo “carreadas” para a saúde pública em razão da pandemia do novo coronavírus. mesmo que seja em outros órgãos.

Gerlen destacou o esforço do governo do estado em promover a saúde com hospital e equipamentos, que resultou na maior queda do país em número de mortes por Covid-19.

Diniz elencou as ações do governador Gladson Cameli, as quais, diz ele, deram fruto. “Temos de encarar esse novo normal porque a vida continua”, enfatiza o deputado.