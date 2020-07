Zen: “Falcões do Palácio retiraram candidaturas de Luziel e Zamora”

O deputado Daniel Zen, pré-candidato pelo PT a prefeitura de Rio Branco, manifestou solidariedade nesta terça-feira (14) ao ex-pré-candidato a prefeito de Rio Branco, Luziel Carvalho, do Solidariedade.

“Os chamados ´falcões do Palácio Rio Branco´ teriam ameaçado quem não apoiar o candidato governamental”, disse Zen, falando acerca de um áudio a que ele teve acesso.

“A sua candidatura, Luziel, era muito democrática”, disse o parlamentar.

Apesar das divergências com Fernando Zamora, ex-pré-candidato do PSL, Zen também se solidarizou a ele. “Espero que até as convenções não tenhamos a retirada de mais nenhuma candidatura”, afirmou.

Tanto Carvalho quanto Zamora, segundo o deputado do PT, tiveram suas candidaturas retiradas a fórceps.