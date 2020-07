Ex-coordenadora regional do Juruá assume a principal diretoria da Sesacre

Como o ac24horas já havia antecipado, o governador Gladson Cameli deu mais um passo para corrigir o que chamou durante agenda no Juruá de “falta de comprometimento de pessoas da Sesacre com o trabalho”.

Na edição desta terça-feira, 14, do Diário Oficial, o governador prestigia a ex-coordenadora da regional de Saúde do Juruá, Muana da Costa Araújo com a nomeação naquela que é considerada a principal diretoria da Sesacre.

A conterrânea de Cameli assume a diretoria de administração, recursos humanos, orçamento e finanças. É a pasta dentro da secretaria que faz a engrenagem da saúde “rodar”, sendo o setor responsável por dar as condições necessárias de trabalho aos servidores nas unidades de saúde.

Muana, antes de assumir a coordenação de saúde do Juruá, foi coordenadora da Vigilância Entomológica na prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Além de Muana, Gladson nomeou outras cinco pessoas na Secretaria Estadual de Saúde: Christian Augusto Melo Negreiros (CEC-1); Erivania Ximenes Da Silva (CEC-1); Joelson Alves De Amorim (CEC-6); Emerson Da Silva Castro (CEC-1); Rutenilson Crispim Da Silva (CEC-6).