Energisa Acre parcela contas atrasadas com condições especiais

O Grupo Energisa está com condições especiais de parcelamento para os cientes com contas atrasadas das suas 11 distribuidoras. Consumidores atendidos em baixa tensão, como as residências e pequenos comércios, poderão dividir seus débitos já negociados com entradas facilitadas e mais opções de parcelamento.

“A Energisa tem feito todo o possível para que os clientes não deixem as contas acumularem durante esse momento delicado de pandemia”, afirma o gerente do Departamento de Serviços Comerciais, Roberto Vieira de Carvalho.

A própria Aneel tem ressaltado que os clientes devem manter os pagamentos em dia, contando sempre que possível com o apoio de suas distribuidoras.

“Estamos sensíveis às dificuldades de nossos clientes que também são nossas. O que estamos oferecendo é a possibilidade de parcelar contas atrasadas, mesmo para quem já havia realizado algum parcelamento e que precise agora de uma nova condição”, comentou o gerente.

Augusta dos Santos, de 62 anos, trabalhava vendendo pães e doces antes da pandemia. No entanto, agora, ela viu seus clientes sumirem e sua renda diminuir. Aos poucos, as contas começaram a atrasar. “O primeiro mês foi complicado, não vendi quase nada! Eu passava entregando para a maioria dos clientes, de porta em porta… agora não posso mais sair. Mas graças ao meu neto, consegui começar a vender pelo celular e vou poder negociar minhas dívidas”, contou.

O contato de Augusta com a Energisa Acre foi feito pelo WhatsApp. Ele digitou a palavra “parcelamento” no número da atendente virtual Gisa e o atendimento começou. “Consegui parcelar minha conta atrasada, foi bem rápido. Agora é menos uma preocupação na cabeça”, afirma, aliviada.

Para negociar os débitos com a Energisa basta entrar em contato com a distribuidora pelo Whatsapp da Gisa. No chat da conversa de WhatsApp, é só escrever “Parcelamento”. Vale ressaltar que a Gisa funciona das 7h30 às 17h (horário Acre). Os clientes também podem conferir as facilidades através do teleatendimento 0800 647 7196 que funciona 24h por dia.

“As agências de atendimento estão temporariamente fechadas, para evitar a propagação do coronavírus, mas tudo isso vai passar em breve”, afirma Roberto, lembrando que agências bancárias, caixas eletrônicos e outros agentes arrecadadores, como mercados, farmácias e lotéricas seguem abertos. A lista e os endereços desses agentes estão disponíveis no site: https://www.energisa.com.br/Paginas/informacoes/sua-conta/onde-pagar-sua-conta.aspx

“O débito automático também ajuda a manter a organização financeira e evita aglomerações. O pedido de inclusão no débito automático pode ser feito por nossos canais digitais de atendimento”, completa o gerente.

Serviço

Teleatendimento: 0800 647 7196

Whatsapp: (68) 99233-0341

Bancos conveniados: Caixa Econômica, Sicredi, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Banco da Amazônia e Sicoob.