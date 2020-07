Em Brasília, Gladson se reúne com o MDB e diz que está disposto a conversar com todos

O governador Gladson Cameli está cumprindo agenda oficial em Brasília e aproveitou um intervalo para conversar com as principais lideranças do MDB que estão em Brasília. O encontro foi organizado pelo senador Márcio Bittar (MDB). Participaram da reunião, além do governador, os deputados federais Flaviano Melo, Jéssica Sales, o deputado Roberto Duarte e o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales.

O ac24horas apurou que no encontro as lideranças do MDB teriam acenado com intuito de apoiar o governador em 2022. A atitude foi bem vista por Cameli, que afirmou que está a disposição para compor e dialogar, seja com o MDB ou qualquer outro partido da coalizão que lhe ajudou a chegar ao Palácio.

“Foi uma conversa franca. Eles colocaram os pontos na mesa das divergências, eu ouvi, coloquei os meus e as portas ficaram abertas. Afinal de contas, o MDB foi quem me ajudou e estamos conversando para esse alinhamento”, disse o governador.

A expectativa é que nos próximos dias o governo converse com demais partidos com intuito de alinhar os discursos.