Edvaldo quer apuração sobre 176 nomeações na Saúde: “onde estão lotados?”, questiona

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) voltou a comentar sobre a questão do enfrentamento ao novo coronavírus no Estado do Acre. O Governo do Estado, diz ele, extrapolou os limites de gastos com pessoal e não poderia fazer nenhuma nova contratação.

Os decretos que vieram após a emergência sanitária abriram brecha para que se pudessem fazer nomeações e contratações visando o combate ao vírus. “Percebi que do dia 17 de março todos os dias, no Diário Oficial, ocorreram nomeações na área de saúde”, disse Edvaldo.

“Seria legítimo se todos viessem para fortalecer a equipe da Saúde e fazer o trabalho cotidiano”, questionado o parlamentar levantando a suspeita “concretamente” que não foram com esse propósito as nomeações.

De 17 de março foram nomeados 176 cargos de confiança na área de saúde. Foram exonerados, no mesmo período, 67. “Todas as nomeações publicadas no DOE vieram em substituição…ora, se nomeia em substituição, tem de aparecer o substituído, mas não foi isso que ocorreu”, afirmou o deputado do PCdoB.

Edvaldo apresentou requerimento pedindo onde estão lotados 176 cargos de confiança. “Certamente não haverá dificuldade para o setor de pessoal indicar onde está lotado”, disse.