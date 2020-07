Ex-procurador geral do MPAC é nomeado na Casa Civil por Gladson

O procurador aposentado de Justiça Edmar Azevedo Monteiro Filho, é o mais novo integrante do governo Gladson Cameli.

Edmar que foi Procurador-Geral do MPAC por mais de dez anos foi nomeado na edição desta terça-feira, 14, com o cargo de chefe de departamento da Secretaria de Estado da Casa Civil.

Em novembro do ano passado, Edmar Monteiro Filho, chegou a disputar a eleição para procurador-geral, vencida por Kátia Rejane que conseguiu seu segundo mandato no cargo.

Edmar Monteiro é considerado peça decisiva no combate ao crime organizado no Acre nos anos 2000.

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 6.338, DE 13 DE JULHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe confere o art. 78, inciso XX, da Constituição Estadual, RESOLVE: Art. 1º Nomear, em substituição, EDMAR AZEVEDO MONTEIRO FILHO para exercer o cargo de Chefe de Departamento, na Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Rio Branco-Acre, 13 de julho de 2020, 132º da República, 118º do Tratado de Petrópolis e 59º do Estado do Acre.

Gladson de Lima Cameli

Governador do Estado do Acre