Comissão de Ética do SD abre representação contra Luziel e suspende seus direitos políticos

A Comissão Nacional de Ética do Solidariedade abriu no final da tarde de hoje (14) um processo de representação contra o advogado Luziel Carvalho determinando a suspensão de todos os cargos que ele exerce no partido e ainda, dos direitos políticos partidários até o julgamento da ação. Luziel tem prazo para apresentação de defesa.

A medida foi tomada, em razão dos atos praticados pelo filiado configurarem, segundo o partido, “graves infrações ao Estatuto e aos deveres de filiado dispostos no Código de Ética”, diz o documento.

O Conselho entendeu que, mesmo após decisão da executiva municipal retirando sua pré-candidatura das eleições municipais deste ano, Luziel continuou com atitude afrontosa e descabida para com os membros do partido, em especial, para com a Deputada Federal Dra. Vanda Milani e o presidente da executiva estadual, Israel Milani.

Na tarde de hoje, Luziel fez outra Live, fazendo acusações pesadas contra os membros das executivas, numa tentativa de desqualificar o mandato da deputada federal Vanda Milani. Após a notificação, Carvalho tem três dias uteis para apresentar sua defesa, pela decisão, não poderá permanecer dentro do partido, onde fixou morada desde que teve retirada a sua pré-candidatura.

Veja na integra a nota do Conselho Nacional de Ética: