Baixa procura por testes reduziu registro de novos casos de Covid-19 por dois dias no Acre

Por pelo menos dois dias o Acre realizou menos exames do que o que vinha ocorrendo normalmente em dias, semanas ou meses anteriores. O número de testes que apresentaram resultado positivo para coronavírus nessa segunda-feira, 13, por exemplo, foi de apenas 70 em todo o estado. No último domingo, dia 10, foram 110 novos casos. Em contrapartida, ao menos duas cidades, Cruzeiro do Sul e Tarauacá, estão desabastecidas de testes para detectar infecção do vírus.

Para a secretaria de Saúde do Estado (Sesacre), a queda no número de testes do último final de semana foi resultado da baixa procura para fazer os exames nas unidades de saúde, uma vez que há reagentes para fazer a testagem dos exames. A prefeitura de Cruzeiro do Sul já informou que está em processo de licitação para compra dos testes. Em Tarauacá, a previsão é de que os testes cheguem ainda esta semana.

Já nesta terça-feira, 14, o Acre voltou a registrar 219 pessoas novos infectados nas últimas 24 horas. Agora, o número total de infectados subiu para 16.479. Mais 6 mortes foram provocadas pela doença. São 2 pessoas do sexo masculino e 4 do sexo feminino, com idades entre 38 e 82 anos. Destes, 4 são de Rio Branco, 1 de Brasileia e 1 de Epitaciolândia. O total de vítimas fatais no Acre chega a 436 pessoas.