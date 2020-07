Apostador de São Paulo leva sozinho prêmio de R$ 43 milhões da Mega-Sena

Um apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas na noite desta terça-feira (14) e levou sozinho os R$ 43,2 milhões do prêmio principal.

Os números sorteados foram: 05 – 12 – 14 – 20 – 27 – 28.

O próximo concurso, de número 2.280, deverá pagar R$ 20 milhões, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal.

Tradicionalmente, a Mega-sena tem dois sorteios semanais, às quartas-feiras e aos sábados. Em julho, no entanto, a Caixa promove a mega semana das férias, com três concursos na semana. Um deles foi nesta terça-feira; os outros serão na quinta-feira (16) e no sábado (18).

A quina teve 120 apostas ganhadoras, que receberam R$ 19.147,29 cada. Já a quadra teve 6.212 apostas ganhadoras, que receberam R$ 528,39 cada uma