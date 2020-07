Acre é um dos sete estados que continuam com redução no número de mortes por Covid-19

O Acre, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa, é um dos sete estados do país que continua com redução no número de mortes provocadas pela Covid-19. No entanto, essa redução diminuiu, uma vez que estado teve reconhecidas oficialmente 36 mortes causadas pela pandemia no período de uma semana, o que reduz o número de óbitos em 18%.

A comparação leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias em relação à média registrada duas semanas atrás. O levantamento mostra que a baixa no número de mortes parece ser uma tendência na Região Norte. Entre todos os estados, o Acre, inclusive, foi o que apresentou o menor percentual de queda, ficando atrás do Amazonas (20%), Amapá (22%), Pará (19%) e Roraima (21%). Os únicos dois estados que tiveram aumento nas mortes foram Rondônia (20%) e Tocantins (67%).

Além dos quatro estados da Região Norte, se juntam ao grupo de locais, onde as mortes estão diminuindo, os estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte. O levantamento do consórcio de imprensa mostra que o número de mortes está subindo nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins, Ceará e no Distrito Federal.

Já com o número de óbitos classificados como em estabilidade estão os estados do Espírito Santo, São Paulo, Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Piauí e Sergipe.

A pandemia da Covid-19 já matou 72.921 pessoas em todo o país. O total de casos registrados no Brasil é de 1.887.959 infectados.

O Acre, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa, é um dos sete estados do país que continua com redução no número de mortes provocadas pela Covid-19. No entanto, essa redução diminuiu, uma vez que estado teve reconhecidas oficialmente 36 mortes causadas pela pandemia no período de uma semana, o que reduz o número de óbitos em 18%.

A comparação leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias em relação à média registrada duas semanas atrás. O levantamento mostra que a baixa no número de mortes parece ser uma tendência na Região Norte. Entre todos os estados, o Acre, inclusive, foi o que apresentou o menor percentual de queda, ficando atrás do Amazonas (20%), Amapá (22%), Pará (19%) e Roraima (21%). Os únicos dois estados que tiveram aumento nas mortes foram Rondônia (20%) e Tocantins (67%).

Além dos quatro estados da Região Norte, se juntam ao grupo local onde as mortes estão diminuindo os estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte. O levantamento do consórcio de imprensa mostra que o número de mortes está subindo nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins, Ceará e no Distrito Federal.

Já com o número de óbitos classificados como em estabilidade estão os estados do Espírito Santo, São Paulo, Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Piauí e Sergipe.

A pandemia da Covid-19 já matou 72.921 pessoas em todo o país. O total de casos registrados no Brasil é de 1.887.959 infectados.