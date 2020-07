A vaquinha salomé!

Não era para vazar, vazou! Não era para viralizar, viralizou! Não era para ninguém ficar sabendo quantas tetas e quantos estavam pendurados sugando o precioso leite, mas não teve jeito, veio a público. Espatifaram o ninho da pata! (Ops! O curral da vaca!) Chutaram o pau da barraca! (Ops! Os glúteos do Luziel). Isto, depois de uma condução desastrosa para remover a fórceps a pré-candidatura de Carvalho que, por sua vez, protagonizou uma cena digna de novela mexicana na frente da sede do (não tão solidário com ele), SOLIDARIEDADE. Aos prantos Luziel se dizia injustiçado, perseguido e discriminado por ser pobre, preto e da zona rural. Um dramalhão de picadeiro de circo como se a direção do partido fosse obrigada a manter e alimentar seu sonho de candidato em detrimento dos 150 correligionários. O interesse do partido deve prevalecer sobre qualquer projeto pessoal. A questão foi o golpe armado a favor dos 150 que não querem saber de pegar esse Sol de verão, que arde mais do que lapada de cinturão nas costelas. Na confusão armada só uma pessoa não se encaixa na cena do crime: o vice-governador Major Rocha (PSL). O que ele tem a ver com tudo isso? Querem o Rocha de bode expiatório para justificar o coice dado no Luziel que, em breve, deverá ir para a sombra também. O Rocha, que não é candidato a nada, quer saber porque enfiaram ele nesse enredo de boteco de barranco de rio. Assista o próximo capítulo, não terá reprise.

“Nem que a vaca tussa”. (ditado popular)

. As pré-candidaturas a prefeito de Epitaciolândia do delegado Sérgio Lopes (PSDB) e Everton (PSL) estão mantidas.

. A declaração foi dada a COLUNA pelo vice-governador Major Rocha, que atribuiu a falsa informação ao desespero dos adversários.

. Sérgio Lopes tem aparecido muito bem em pesquisas internas tucanas.

. O acordo na sua migração para o PSL prevê que Pedro Valério cuidará da candidatura do Everton e o Rocha da do amigo delegado.

. Na verdade, o novo grupo suprapartidário ganha indo e voltando como serrote!

. Pegou muito mal o secretário Israel Milani ter envolvido (de graça) o Rocha na confusão da remoção do nome do Luziel, que apareceu em uma pesquisa de opinião pública com 9,5% de intenções de votos.

. É de lascar!

. O pessoal aqui de casa diz que eu sou besta para chorar, quando vi o Luziel chorando quase que eu também chorava.

. Não chorei, mas deu aquele nó!

. “Chorai com os que choram”, disse Jesus!

. Aquela conversa de que o SOLIDARIEDADE teria que, obrigatoriamente, ter um candidato a prefeito em RB era só palha.

. Olha que o Luziel chegou a pontuar 9,5% em uma pesquisa registrada e publicada!

. Cá com meus botões…Fernando Zamora, Luziel Carvalho…quem será o próximo?

. Eu sei, só não posso falar (agora)!

. Bom dia!