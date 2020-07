Ufac abre inscrições para mestrado em Ciência, Inovação e Tecnologia para a Amazônia

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propreg), tornou público o edital que trata do processo seletivo de candidatos a alunos para ingresso no Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Inovação e Tecnologia para a Amazônia. São ofertadas 14 vagas para o mestrado.

As inscrições para o processo seletivo serão realizadas pelo endereço eletrônico http://sistemas.ufac.br/ppgcita a partir desta segunda-feira, 13, até 24 de julho.

RELACIONADAS

Para a obtenção do grau de mestre, o aluno ingressante no curso deverá integralizar 20 créditos em disciplinas, ser aprovado em exame de qualificação, proficiência de língua inglesa e ter dissertação de mestrado aprovada por banca examinadora composta por três membros, no prazo máximo de 24 meses.

A primeira etapa de seleção será por análise de projeto de pesquisa, de caráter eliminatório (nota de corte 5,0) e classificatório, conforme área preenchida no requerimento de inscrição. Já 2º etapa trata da defesa do projeto de pesquisa, de caráter classificatório, com nota mínima de 5 no projeto e sendo 10 primeiros classificados na área de biológicas e os 18 primeiros classificados na área de exatas e da terra e a prova de título, de caráter classificatório, conforme a Ficha de Avaliação de Título.

Para mais informações, clique aqui.