Publicado edital sobre leilão on-line de veículos que vai ocorrer no Acre

Foi divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE) na edição desta segunda-feira, 13, o edital que trata do leilão on-line de veículos que está previsto para ocorrer no Acre no próximo dia 3 de agosto, entre as 10 h e 16 horas.

Os veículos estarão disponíveis para visitação entre os dias 27 a 31 de julho, por meio de agendamento, em três locais diferentes: no Pátio da Policia Federal de Rio Branco, Portal da Amazônia; no Pátio da Policia Federal de Epitaciolândia, Av. Santos Dumont, 926 – Vila Vitoria e na Associação dos servidores da polícia federal, Estrada AC 90 Rio Branco.

Após o interessado solicitar participação, o leilão terá etapas em campo e no auditório virtual, onde deverá ser formalizado um cadastro de usuário e senha. O agendamento pode ser feito por meio dos números: (68) 3229-5976; (68) 99984-0195; (68) 99968-9292; (68) 99969-1859.