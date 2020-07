Obras de recuperação asfáltica e serviços chegam em todas as regionais de Rio Branco

A prefeitura de Rio Branco concentra frentes de obras de drenagem profunda, recomposição de pavimento asfáltico, construção de meio-fio e sarjetas em todas as regionais da cidade. De acordo com a Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), durante a última semana (de 06 a 10 de julho) , as equipes desenvolveram trabalhos com várias frentes de serviços, específicos, de recomposição de pavimento, tapa-buraco e revitalização das ruas Amazonas e Benjamin Constant, região central da capital acreana, onde o sistema de transporte coletivo urbano é bastante intenso.

“Nós tínhamos ali uma rugosidade da capa asfáltica muito grande, então, decidimos fazer um processo de revitalização da capa asfáltica daquela região para depois promover a sinalização horizontal. No Centro, nós temos essa equipe fazendo esse trabalho e, ao mesmo tempo, estamos recuperando vias em vários bairros da cidade”, explicou Marco Antônio, diretor-presidente da Emurb.

Ele citou como exemplo o bairro Xavier Maia, onde duas ruas que estavam com problemas remanescentes de uma rede de água e danos na estrutura, ocasionados durante a implantação de um sistema de drenagem na rua Bananeira, quando o trânsito de veículo foi totalmente desviado para as ruas Castanheira e Cajueiro. “Elas receberam uma concentração muito grande de veículos pesados e isso causou danos ao pavimento”, ponderou o titular da Emurb.

Segundo ele, naquela ocasião, a Prefeitura fez a recomposição do remendo profundo nas duas vias e agora está fazendo a aplicação da camada asfáltica. Lembrou que a Rua Cajueiro está pronta e aguardando a sinalização horizontal.

REGIONAL TANCREDO NEVES – No bairro Montanhês, a prefeitura recuperou um trecho da Travessa Benjamin, que apresentava vários problemas relacionados à infraestrutura. A via estava intrafegável e tinha falhas recorrentes da rede de água servida e enfrentava danos na rede de esgoto.

Seguindo orientação da prefeita Socorro Neri, a Emurb procedeu ao rebaixamento da rede de água para evitar futuras rupturas com a ação das cargas dos veículos, e corrigiu os sistemas coletores de águas, reforçou a base da via que se encontra em conclusão com a aplicação da massa asfáltica.

REGIONAL CALAFATE – O Conjunto Village Tiradentes, na Regional Calafate, passa por uma série de intervenções nas ruas Ouro Preto, Sebastião Nunes da Silva, Edmundo Pinto e Ana Gomes. A prefeitura está fazendo correções pontuais, oriundas de problemas de vazamentos de água e de esgoto.

REGIONAL CADEIA VELHA – Além da região central de Rio Branco, a prefeitura realiza intervenções na rua Salinas, bairro José Augusto e no bairro Morada do Sol. Neste último, o município concretiza a implantação de um sistema de drenagem para corrigir um problema de infiltração que durante o período invernoso trazia transtornos aos moradores da rua Galáxia, sendo necessária a implantação de um sistema de drenagem profunda para evitar alagamento e prejuízos aos moradores da área.

REGIONAL SOBRAL – “Estamos trabalhando na implantação do sistema de drenagem superficial (meio fio e sarjeta), finalizando a reconstrução da Travessa Ramos Ferreira, entre a rua Codajás e o canal do bairro Pista. Trabalhamos durante os últimos 15 dias com a implantação de sistema de drenagem, pavimentação asfáltica, execução de base e agora estamos fazendo a parte de implantação do sistema de drenagem superficial”, destacou o titular da Emurb.

O município também corrigiu pontos críticos do bairro Boa União e fez a reconstituição de basicamente todo trecho com escavações e troca de solo, na ordem de 60 a 80 centímetros de profundidade e removeu todo solo saturado.

Diariamente, envolvendo as ações da SEINFRA, Zeladoria e EMURB, quase 30 equipes atuam em toda Rio Branco. O cidadão pode identificar o local de trabalho das equipes na aba “Trabalhando hoje”, no site da Prefeitura de Rio Branco.