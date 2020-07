No Acre, Bombeiro alerta que queimar é crime e nesta pandemia problema é grave

O coronel Carlos Batista, comandante do Corpo de Bombeiros, disse neste fim de semana que as queimadas agravam realmente o quadro da pandemia do novo coronavírus no Acre.

“Queimar é crime. Além de cometer crime a pessoa estará prejudicando os outros”, disse o comandante em entrevista ao programa Cidadania, da Rádio Aldeia.

Já existem pesquisas técnicas no mesmo sentido: o fumaceiro piora o quadro pandêmico e pode levar mais pessoas aos hospitais.

O Governo do Estado intensificou as ações contra o desmate e os focos de calor no Acre e as prefeituras estão combatendo as queimadas urbanas.