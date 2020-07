Nicolau Júnior deve ser reeleito presidente da Aleac

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Junior (Progressistas) deve se reeleger como mandatário-chefe da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Acre pelos próximos 2 anos ainda nesta semana. Após intensa articulação neste final de semana, ficou sacramentado que o parlamentar e os membros da atual composição do parlamento serão reeleitos.

Na sessão desta terça-feira, 14, deverá ser proposto a antecipação da eleição que deveria ocorrer em fevereiro de 2021. Somente o deputado Fagner Calegário sinaliza contra o acordo e ameaça judicializar a questão. Nicolau conta com 23 votos, incluindo o dele próprio e não terá dificuldades para alterar o regimento interno e ser reeleito.

A eleição deverá ocorrer na próxima quarta-feira, 15. Em um grande acordo, ficou acertado que Nicolau continuará sendo presidente, com Jenilson Leite (PSB), sendo seu vice. A primeira secretária continuará com o deputado Luiz Gonzaga (PSDB) e a segunda-secretaria ficará ainda com a deputada Antônia Sales (MDB).

O ac24horas apurou que a antecipação foi um entendimento político entre legislativo e Palácio Rio Branco visando a manutenção da base antes das municipais de 2020. A estratégia é que o pleito não influenciasse nas decisões futuras do parlamento. A costura do acordão chegou a ser ameaçado, pois os deputados progressistas, Gerlen Diniz e José Bestene, queriam a retirada de Jenilson Leite da vice-presidência, mas foram convencidos por Nicolau o manterá a mesma composição.