Jovem cai de cavalo e fica gravemente ferido após chocar-se contra troco

Um rapaz identificado apenas como Gerlândio, morador de uma localidade rural na cidade de Sena Madureira, sofreu graves ferimentos após cair de um cavalo na tarde desse domingo, 12, na comunidade São Miguel. Bombeiros Militares foram acionados e prestaram socorro, auxiliando no transporte do após ele lançado de um cavalo e chocar-se contra o tronco de uma palheira.

“Foi percorrido cerca de 30 km de difícil acesso, por mais de 2 horas, até a margem do Rio Purus, na comunidade Praia dos Paus. No local, foi verificado que o acidentado estava com o quadrante superior e inferior esquerdo sem movimentos”, informou a equipe.

A vítima também ficou com hematomas em todo o braço esquerdo, sofreu deformidade no diafragma superior esquerdo, possível fratura e rompimento das cartilagens de duas costelas e inchaço no lado esquerdo da cabeça.

“O paciente intercalava estado de consciência com desmaios súbitos. Após verificado o quadro do paciente foi evidenciado que o transporte pelo ramal acidentado poderia agravar o quadro da vítima”, disseram os bombeiros.

Por isso, o jovem foi transportado por via fluvial, imobilizado na prancha rígida e coberto com dois cobertores. Após mais de duas horas de deslocamento, os militares chegaram à zona urbana da cidade e encaminharam paciente até o hospital. A vítima foi entregue com vida e estabilizado para a equipe médica. Toda a ação dos bombeiros durou cerca de 10 horas.