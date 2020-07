Hospital de Campanha do Juruá já está com 100% dos leitos de enfermaria ocupados

Inaugurado há três dias, o hospital de campanha Dr. João Luiz Angelim, da regional do Juruá, localizado na cidade de Cruzeiro do Sul, já está com todos os 60 leitos da enfermaria ocupados com pacientes infectados pelo novo coronavírus. O dado foi revelado pelo próprio governador Gladson Cameli nesta segunda-feira, 13, por meio das redes sociais.

Todos os pacientes acometidos pela Covid-19 que estavam temporariamente nas enfermarias do Hospital Regional do Juruá já foram transferidos para o hospital de campanha. “Todas as 60 enfermarias no momento já estão ocupadas”, afirmou Cameli.

RELACIONADAS

De acordo com o governo, a previsão é de que ainda nesta segunda, outros pacientes que inspiram mais cuidados sejam transferidos para os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e semi-intensivos.

A unidade de saúde recém-inaugurada conta com 10 leitos de UTI, 20 semi-intensivos, 60 enfermarias, 3 repousos médicos, 3 depósitos de material de limpeza, 2 vestiários, 2 copas, sala de emergência, sala de triagem, área de plantonista e sala de prescrição médica.

“Graças a Deus e ao esforço de todos que nos ajudaram conseguimos atender nossos pacientes em uma estrutura moderna e com todos os equipamentos necessários” comentou o governador. A unidade vai continuar atendendo a população após a pandemia.