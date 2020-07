Governador faz mudanças para fortalecer a saúde do Juruá

Muana Araújo, que respondia pela regional de Saúde do Juruá, foi transferida para Rio Branco onde assumirá na Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre), uma diretoria para atender as demandas da região de Feijó à Marechal Thaumaturgo.

Ela, que é considerada “linha dura” e estava na regional há 4 meses, se destacou nas ações de combate ao Covid-19 e foi convidada pelo conterrâneo, Gladson Cameli, para assumir a diretoria na capital.

Nas agendas de Saúde que cumpriu em Cruzeiro do Sul no final de semana, Cameli reafirmou a necessidade de regionalizar as ações de saúde no Juruá e reclamou para a imprensa do que chamou “de falta de comprometimento de pessoas da Sesacre com o trabalho”, falou, citando o 5 ° andar da Secretaria. Quer se cercar de pessoas da confiança dele e que “façam acontecer”.

Ainda não é oficial mas uma servidora da regional, Sânia Thaumaturgo, está cotada para assumir o lugar de Muana, ocupado interinamente pela diretora de Saúde do Juruá, Raquel Batista.

Muana não é a primeira “conterrânea” que Cameli leva de Cruzeiro do Sul para cargos de chefia na Sesacre em Rio Branco. A ex-vereadora Lucila Bruneta assumiu a diretora de Vigilância e Ações Programáticas da secretaria, cargo que ocupou até bem pouco tempo.