Gato atacado por abelhas em Rio Branco morre e bombeiros doam novo felino à família

Um dos animais atacados por abelhas na manhã desse domingo, 12, na rua Marte, no conjunto Rui Lino, em Rio Branco, não resistiu aos ferimentos e morreu. Além de animais, vários moradores também foram atacados pelo enxame depois que um trator esbarrou numa colmeia. Foi o suficiente para que as abelhas se espalhassem e atacasse as pessoas que circulavam no local, além de gatos e cachorros.

Segundo a equipe do Corpo de Bombeiros que atendeu a ação, o gatinho foi salvo das abelhas vivo, mas na clínica veterinária foi verificado que ele sofreu sequelas neurológicas e estava bastante debilitado devido a grande quantidade de ferrões com que ele foi ferido.

Após a notícia da morte do bichano, os militares resolveram doar um novo gato para a família que perdeu o animal. “Para amenizar o trauma deles conseguimos um gato para a família porque as crianças não param de chorar a morte do outro felino. Vamos entregar agora à tarde”, disse o porta-voz da instituição, Major Cláudio Falcão.

Pelo menos 10 residências foram atingidas pelo ataque das abelhas. Todas as pessoas que foram picadas procuraram atendimento médico.

Cinco pessoas que estavam em um comércio que fica ao lado de onde começou o ataque foram as mais atingidas. Alguns bombeiros também foram feridos. Os militares isolaram mais de 100 metros de área para controlar a situação.