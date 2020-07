Energisa informa que falta de energia no Mocinha Magalhães foi causada por um animal

Moradores do Mocinha Magalhães usaram as redes sociais para reclamar dos constantes apagões nesta segunda-feira (13). Além do calor, a preocupação de muitos ficou por conta dos prejuízos que a interrupção de energia pode provocar, como a queima ou outra danificação em aparelhos elétricos.

Ao ac24horas, a Energisa Acre, afirmou que a interrupção do fornecimento de energia no bairro foi causado por um animal na rede de distribuição. “A empresa pede desculpas pelos transtornos causados aos seus clientes”, afirmou.

Veja a Nota na íntegra:

A Energisa Acre informa que a interrupção do fornecimento de energia, nesta segunda-feira (13), em Rio Branco das 11h57 às 12h56, no bairro Mocinha Magalhães foi causado por um animal na rede de distribuição. A empresa pede desculpas pelos transtornos causados aos seus clientes.