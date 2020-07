Novinhas protagonizam briga em Fortaleza do Abunã; veja o vídeo

Por pouco duas mulheres não ficam carecas neste final de semana, em Fortaleza do Abunã. Elas protagonizaram um verdadeiro barraco regado a muitos puxões de cabelo, chutes e palavrões.

O barraco foi filmado e ganhou as redes sociais. As duas mulheres não foram identificadas, mas sabe se que a briga teve como pivô ciúmes.

RELACIONADAS

Uma fonte, que pediu para não ter seu nome revelado, informou que o tal homem teria arrancado suspiros até do público masculino. Causando um verdadeiro bafafá.

As mulheres só não ficaram literalmente carecas de ciúmes porque amigos de ambas as partes entraram no meio e separaram as “inimigas”.

Veja o vídeo: