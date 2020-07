Empresa esclarece que promoção de cafeteira é um golpe que rouba dados de usuários

Nos últimos dias, muita gente em todo o país, inclusive no Acre, estão recebendo uma mensagem no WhatsApp sobre uma campanha de publicidade de uma marca de café que estaria presenteando seus clientes internautas com uma cafeteira.

A própria empresa veio à público esclarecer que a promoção não existe e, na verdade, se trata de um golpe.

Para ganhar o suposto prêmio da cafeteira é preciso preencher dados solicitados por um link. Pela de segurança do link, os dados podem ser usados em golpes.

Veja abaixo, o comunicado da empresa: