Colisão entre moto e carro deixa mototaxista gravemente ferido na Avenida Ceará

Uma colisão entre uma motocicleta e um carro deixou o mototaxista Adriano Barbosa Santiago Júnior, de 29 anos, gravemente ferido no início da tarde desta segunda-feira (13), na Avenida Ceará, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, o condutor do veículo modelo Ford KA, de cor cinza, placa QTA-4119, trafegava no sentido bairro-centro quando ao tentar fazer uma conversão proibida para entrar na rua Pernambuco. O mototaxista, que vinha no mesmo sentido em uma velocidade acima do permitido pela via, colidiu bruscamente na traseira do carro. Segundo os populares, o trabalhador não teve tempo de frear a moto. Com o impacto Adriano foi arremessado a uma distância de aproximadamente 10 metros e bateu com a cabeça no asfalto.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e conduziu o mototaxista ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o Médico do SAMU, Adriano sofreu um traumatismo craniano e seu estado de saúde é grave.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito, isolaram a área para o trabalho da perícia técnica. Após a perícia, a moto foi removida juntamente com o carro e a Avenida Ceará foi totalmente liberada.