Bombeiros realizam mais um parto de emergência no interior do Acre

Na tarde deste domingo, 12, a guarnição de serviço do Corpo de Bombeiros no município de Feijó foi acionada via 193, onde a solicitante informou que sua filha, a gestante Silmara Barbosa, estava sangrando e sentindo fortes contrações em sua residência, localizada no bairro Bela Vista.

A guarnição rapidamente deslocou-se e ao chegar no local, se deparou com a vítima com a bolsa estourada e já em trabalho de parto, prontamente os Bombeiros realizaram os procedimentos padrões para este tipo de ocorrência, segundo o cabo Medeiros que realizou o parto, informou que “o parto ocorreu sem alterações, cortamos o cordão umbilical, limpamos o bebê do sexo masculino e todo o resto da placenta foi retirado da mãe”.

A guarnição também realizou o transporte de ambos até a maternidade, sendo entregues aos cuidados do enfermeiro plantonista. Este já é o segundo parto realizado no município de Feijó pelos Bombeiros só neste mês.