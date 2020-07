Após recomendação do MP, Marilete revoga decreto que autorizava cultos em Tarauacá

A prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino (PSD), revogou o decreto que autorizava a reabertura de eventos religiosos em templos ou locais públicos, de qualquer credo ou religião, inclusive, reuniões de sociedades ou associações sem fins lucrativos no município.

No decreto, Marilete afirma que a decisão ocorre em atendimento à recomendação do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

A decisão se deu após o promotor Gláucio Oshiro, da Promotoria Especializada de Saúde, afirmar na última quarta-feira, 08, que o descumprimento ao decreto pode acarretar em sanção.

Segundo o Decreto, eventos religiosos em templos ou locais públicos só podem voltar a partir da fase amarela e com capacidade limitada a 30%. Apenas as cidades do Juruá e regional Tarauacá/Envira foram reclassificadas para a bandeira laranja.