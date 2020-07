Apenas Acre e São Paulo preveem volta às aulas em setembro

Apenas dois Estados -São Paulo e no Acre -a previsão é de que a reabertura das escolas aconteça em setembro. Em São Paulo, segundo o UOL, o plano de retomada das atividades presenciais prevê a volta no dia 8 de setembro e com escolas com 35% da capacidade máxima de alunos.

No Acre, apesar da previsão de retorno em setembro, não há ainda uma data estabelecida para a volta. Segundo a secretaria de educação, “tudo irá depender do controle da doença no Estado”.

A confirmação da data, no entanto, dependerá da permanência de todas as regiões do estado na fase amarela (fase 3) do plano de flexibilização da economia, o chamado Plano São Paulo, por pelo menos 28 dias.

Medidas de contenção do novo coronavírus fecharam todos os estabelecimentos de ensino no Acre. Atualmente, aulas via web, TV ou rádio tem sido os meios usados pelo Governo do Estado para evitar maiores prejuízos aos estudantes.

