Acre registra apenas 70 novos infectados pela Covid-19 no boletim desta segunda-feira

A semana começa com um número menor do que a média diária de novos casos da Covid-19. De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), nas últimas 24 horas, foram 70 novos casos registrados. Sendo assim, o número total de infectados passa de 16.190 para 16.260 pessoas.

O número de mortes também foi abaixo da média. A Sesacre registra 4 óbitos, sendo 2 pessoas do sexo masculino e 2 do sexo feminino, com idades entre 37 e 76 anos. Destes, 3 são de Rio Branco e 1 de Tarauacá. O total no estado agora é de 430 vítimas fatais.