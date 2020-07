Rio Branco ultrapassa os 8 mil casos e mudança para fase laranja pode estar comprometida

A capital do Acre chegou aos 8.009 casos de contaminação pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) neste domingo (12). A cidade acumula o maior número de infectados em todo o Acre e se encontra no Baixo Acre, região mais afetada pela epidemia da Covid-19 no estado. É ela também quem obtém o maior número de mortos por conta da doença. Só neste domingo foram mais cinco mortos de moradores de Rio Branco.

Apesar de ter havido uma redução no número de mortos por dois dias seguidos no Acre, inclusive chegando a atingir a primeira colocação com mais de 40% na redução de óbitos nesse final de semana, o registro de novos casos de contaminação continua ocorrendo em alta escala. Neste domingo, o Acre atingiu os 16. 190 infectados. Deste, apenas 9.198 pacientes receberam altas médicas, o que pode colocar em risco a reclassificação da capital acreana para a fase laranja, onde parte dos estabelecimentos poderia reabrir oficialmente dentro do que rege Decreto governamental.

Governo e prefeitura já reafirmaram que a reclassificação depende do nível de contaminação e da situação da rede de saúde pública. A taxa de ocupação em Unidades de Terapia Intensivas (UTIs) passava dos 80% até a última sexta-feira. Cerca de 37.943 pessoas já fizeram exames em todo o estado para identificar infecção do vírus. Destes, 21. 619 foram descartados e 134 seguem em análise no laboratório Charles Mérieux.

O total de óbitos chegou a 426 no final deste domingo, com Jordão registrando o primeiro óbito por conta da doença desde a chegada da pandemia ao estado. Entre as vítimas fatais, 6 pessoas do sexo masculino e 1 do sexo feminino, com idades entre 50 e 99 anos. Destes, 5 são de Rio Branco, 1 de Manoel Urbano e 1 do Jordão.