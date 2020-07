Quase 7 mil pessoas continuam infectadas pelo coronavírus no Acre

Mesmo com 9.128 altas médicas concedidas a pessoas infectadas pelo coronavírus em todo o Acre, cerca de 6.952 pessoas ainda seguem com os sintomas decorrentes da Covid-19, sem liberação médica. É o que aponta o mais recente boletim epidemiológico da secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). O dado oficial abrange aqueles que procuraram uma unidade de saúde e realizaram o exame para detectar a doença.

Nesse sábado, 11, o estado ultrapassou os 16 mil casos confirmados da doença. Mais uma vez o número de óbitos em 24 horas foi reduzido, com apenas duas mortes no boletim de ontem. No entanto, o total de óbitos já é de 419 em quase quatro meses de epidemia do vírus.

Aproximadamente 37.700 pessoas já fizeram exames no Acre por suspeita da doença. Destes, 21.444 exames apresentaram resultado negativo para a doença. Embora o número de mortes decorrentes da Covid-19 tenha apresentado redução nos últimos dias, o número de novos casos continua na casa dos 22 ou 33 diariamente.

Todos os 22 municípios acreanos já tem casos de contaminação pelo vírus. Somente Jordão e Porto Walter não registraram mortes por conta da doença.